نصائح ضرورية لتجنب الشيخوخة الناتجة عن التلوث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كشفت أخصائية في الأمراض الجلدية عن أهم نصائحها لحماية البشرة من تلوث المدينة الضار، والذي يمكن أن يقلل من مضادات الأكسدة في الجلد، ويعطل إنتاج الكولاجين، ويؤدي إلى شيخوخة البشرة.

وفيما يلي أهم النصائح التي تقدمها جينا يو لمحاربة آثار الشيخوخة الناتجة عن التلوث في المدينة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ونشره موقع "ae 24".

1- الابتعاد عن مواقع التلوث

على الرغم من أن تجنب التلوث يبدو شبه مستحيل، إلا أن بالإمكان تجنب التواجد في أماكن التلوث الشديد، كالطرق والمناطق المزدحمة وأماكن المصانع وغيرها. وتوفر بعض التطبيقات خرائط ملونة تكشف عن أكثر المواقع تلوثاً في المدينة.

2- التطهير العميق في الليل

التطهير الدقيق لبشرتك في الليل، سيساعد على إزالة الملوثات المتراكمة على سطحه خلال النهار. والتقشير وسيلة رائعة لإزالة الطبقة العليا من الخلايا الجلدية الميتة في الغالب على السطح الخارجي للجلد. جربي مقشراً يحتوي على حمض الجليكوليك والجلسرين لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتجديد شباب الجلد.

3- تجنبي مناديل المكياج

يمكن لمناديل المكياج ببساطة نشر بقايا مساحيق التجميل والأوساخ والجلد على وجهك، وتحفيز تهيج الجلد، وغالباً ما تحتوي على مكونات مثل الكحول أو بعض المواد الحافظة التي ستهيج أنواع البشرة الأكثر حساسية.

4- كريم مضاد للأكسدة

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بعد التطهير، سيساعد استخدام كريم مضاد للأكسدة يحتوي على فيتامينات سي وأي في منع تكون الجذور الحرة، وبالتالي يحمي من شيخوخة الجلد الناتجة عن عوامل خارجية مثل الهواء أو الأشعة فوق البنفسجية.

5- ترطيب البشرة

يساعد الترطيب الدائم لبشرتك في الحفاظ على حاجز سليم للبشرة، وهو أمر حيوي للحماية من التلوث. ضعي مرطباً مناسباً في الصباح والمساء بعد تطهير وجهك. قد ترغبين في استخدام مرطب أثقل في المساء وخفيف خلال النهار.

6- الواقي الشمسي

يجب أن يكون كريم الشمس عنصراً أساسياً في روتين البشرة اليومي للجميع، وليس فقط في فصل الصيف. واستخدام كريم الشمس الذي يحتوي على عامل وقاية ضد الأشعة فوق البنفسجية وكتلة الضوء المرئي، سيساعد على تقليل علامات شيخوخة الجلد.

7- التخفيف من مساحيق التجميل

تؤدي مساحيق التجميل إلى تراكم الأوساخ وبقايا المكياج، وبالتالي انسداد مسام الجلد، وزيادة احتمال الإصابة بالأمراض الجلدية، لذلك يفضل الامتناع عن وضع المساحيق ليوم واحد في الأسبوع على الأقل.

8- الإكثار من الماء

رطوبة الجلد تبدأ من الداخل، لذلك ينصح بشرب 8 أكواب من الماء بحلول الساعة 8 مساءً، وبحد أدنى 2 لتر في اليوم.