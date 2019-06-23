نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو أثناء وجودها في مركز تجميل عبر حسابها على "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري". وظهرت الشربيني بالفيديو أثناء إجرائها لجلسات "MICRO NEEDLING" من أجل تجميل بشرتها، وقالت في الفيديو "أنا النهاردة جاية أعمل أول جلسة ليا في MICRO NEEDLING". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تخضع لجلسة عناية بالبشرة بمركز تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.