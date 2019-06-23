الإفراط في التفكير بالسلبيات يدمر العلاقة الزوجية

أحيانًا يدمر الشريكان أو أحدهما العلاقة الزوجية، بسبب الإفراط في التفكير بالسلبيات فقط، ويساهم في إحداث شرخ كبير في علاقتهما.

وقدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، السلبيات التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين.

التفكير المفرط بالأشياء التافهة

إن التركيز على الأشياء والتفاصيل البسيطة قد يمنعك من التفكير بعقلانية، ويساهم في تفاقم المشاكل الزوجية.

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التفكير في مغزى تصرفات الشريكين

التفكير المفرط في مغزى تصرفات الشريك، قد يقودك للوصول إلى استنتاجات خاطئة عنه، وبالتالي تنشأ بسبب ذلك المشاكل بينكما، لذا لا بد من أخذ تصرفات الطرف الآخر بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تأويلات قد تلحق الضرر بعلاقتك معه.

التفكير المفرط في الأمور السلبية

الإفراط في التفكير بالسلبيات يساهم في تفاقم المشاكل بين الطرفين.

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