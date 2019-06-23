أعراض التهاب الغدة النكافية

يحدث مرض النكاف نتيجة إصابة الغدد اللعابية الموجودة بالقرب من الأذنين بعدوى فيروسية، مما يؤدي إلى انتفاخ أحد هذه الغدد أو أكثر، وعادةً ما يحدث في مرحلة الطفولة.

أعراض الغدة النكافية بحسب"mayo clinic".

تبدأ أعراض مرض النكاف بالظهور بعد 16-18 يوم من الإصابة بالعدوى، وفي بعض الأحيان قد تتراوح الفترة لبدء الأعراض من 12-25 يوم.

أعراض الغدة النكافية

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الصداع.

- المعاناة من ألم في العضلات.

- التعب الجسدي والإرهاق.

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- فقدان الشهية.

- انتفاخ في الغدد اللعابية، وقد يظهر الانتفاخ على جهة واحدة من الوجه أو على الجهتين.

- الشعور بألم أثناء المضغ أو البلع.

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