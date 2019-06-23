تجنب ارتكاب هذه الأخطاء في ديكور غرفة النومك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مما لا شك فيه أن اختيار التصميم المناسب لغرفة النوم يمنحك الفرصة للاسترخاء والراحة، حيث يجب أن توفر أجواءً مريحة تساعد على ذلك، حسب ما جاء في موقع "24" الاماراتي:

إلا أن البعض يقعون في بعض الأخطاء، التي تؤثر على الغاية من غرفة النوم، وفيما يلي مجموعة منها، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- ألوان الجدران المثيرة

يتفاعل الدماغ بشكل كبير مع الألوان، ويطلق مواد كيماوية تبعاً لذلك، فالألوان الصارخة تجعلك تشعر بالإثارة والنشاط، في حين أنت بحاجة إلى ألوان هادئة تمنحك الشعور بالاسترخاء، مثل الأبيض والكريم والأزرق الشاحب والرمادي.

2- الضوء الطبيعي مقابل الخصوصية

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يكافح الكثيرون للنوم في الغرف المضاءة بشكل مفرط، فإذا كنت تعيش في مدينة مزدحمة، فأنت بحاجة إلى ستائر تعتيم سميكة، لكن ذلك يؤثر على إيقاع النوم والاستيقاظ الطبيعي، لذلك يجب الموازنة بين الستائر التي توفر لك الخصوصية، وتسمح بدخول بعض الضوء في الصباح في نفس الوقت.

3- القياس الخاطئ للسرير

عندما يتعلق الأمر بالسرير، فالحجم الكبير ليس دائماً الأفضل، خاصة عندما تتوفر مساحة صغيرة في الغرفة، حيث يؤثر ذلك على توزيع الأثاث في الغرفة، وفي نفس الوقت يمنعك من التحرك بحرية.

4- الكثير من الأجهزة الإلكترونية

تشير العديد من الدراسات إلى أن الضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على النوم. لذلك ينصح الخبراء بإخراج كافة الأجهزة التي تصدر مثل هذا الضوء من الغرفة قبل النوم.