طريقة عمل السمك الفيليه بالمستردة

قدم الشيف الشربيني، عبر برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة" طريقة عمل فيليه سمك بالمستردة، وهو من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها. طريقة عمل الفخدة الضاني مقادير عمل السمك الفيليه سمك فيليه. ثوم. مستردة. ملح. كمون. ليمون. لبن. Advertisements بيض. دقيق. بقسماط. زيت. فلفل. طريقة عمل السمك فيليه - افرمي الثوم مع المستردة مع الملح والفلفل وعصير الليمون والكمون. - تبلي شرائح الفيليه بالخليط. - ضعيها في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط، ثم اقليها في زيت غزير ساخن. قدميها ساخنة بالهنا. ​

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