طريقة تحضير كفتة بانيه

الكفتة من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها خلال دقائق، وتقدم مع الأرز أو المكرونة، ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير الكفتة البانيه. المقادير 1/2 كيلو لحم مفروم بصل بقدونس ملح فلفل بهارات بيض بقسماط مطحون زيت طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية Advertisements المكونات تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والملح والفلفل والبهارات والبقدونس. تشكل كرات ثم تضغط لتصبح كفتة. تغطى الكفتة بالبيض ثم بالبقسماط المطحون. طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة تقلي الكفتة في الزيت وتقدم. ​

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