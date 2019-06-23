اعتني بشعرك الكيرلي بـ7 خطوات في المصيف

إذا كنت تعتادين فرد شعرك بالحرارة سواء السيشوار أو المكواه، فإن مشكلة الحفاظ على الشعر الكيرلي تصبح صعبة للغاية خلال السفر للمصيف، وخاصة مع استحالة تعرض الشعر لأدوات التصفيف والفرد التقليدية، يقدم موقع "هن"، خطوات بسيطة لتعتني بشعر "كيرلي" رائع مناسب للصيف والبحر، وخروجات المساء.

الغسيل

- يجب غسله يوميًا بعد الماء المالح أو الكلور بالمشابو.

- ترطيب الشعر بالبلسم شيء أساسي، بعد الشامبو.

بالصور أفكار لعروس "الشعر الكيرلي" في ليلة العمر

التمشيط والتنشيف

- مشطي شعرك بمشط خشبي واسع خلال الاسحمام ووضع البلسم لتجنب تقطيعه، لأن تمشيطه دون بلسم يؤدي لتقطيعه خاصة مع الشعر الكيرلي.

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- تجنبي تنشيفه بواسطة السيشوار نهائيًا.

- جففي شعرك بواسطة قطعة قماش قطن، أو بواسطة "تي شيرت قطن"، وإن لم تتوفر لا تجففيه بالمنشفة، اتركيه ليجف في الهواء.

بالصور 8 تسريحات "كيرلي" مختلفة لصاحبات الشعر القصير

الستايل

- استخدمي بديل الزيت، أو بلسم لتركه في الشعر بعد غسله، لأن تلك الطريقة تحافظ على عدم هيشان الشعر.

- ضعي الجل بعد تلك الخطوات لأنه يحافظ على شكل الكيرلي.

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