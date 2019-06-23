ياسمين صبري تجدد اعتذارها لأصحاب متلازمة داون: خطأ غير مقصود

جددت الممثلة ياسمين صبري اعتذارها لأصحاب "متلازمة داون"، وكتبت عبر حسابها في "تويتر": "أحب وأقدر إخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".

وقالت "صبري" أول أمس عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اعتذاري لكل من أسأت إليهم، لم أقصد أي إساءة".

وكانت ياسمين صبري، نشرت صورة لها أثناء إحدى وضعيات اليوجا، وتقف على رأسها، وعلق أحد الأشخاص، قائلا إنه كان يمارس تلك اللعبة عندما كان عمره 6 سنوات، فردت أنها متأكدة أن هذا سبب إصابته بمتلازمة داون، ما سبب إثارة الجمهور الذي هاجمها بشدة في التعليقات لسخريتها.

وطالبت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الفنانة ياسمين صبري، بتقديم اعتذار رسمي للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.

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وجاءت ردود الفعل على الاعتذار الثاني لياسمين صبري إيجابية إذ كتب حساب باسم "رضاك ربي": "أنت شخصية جميلة ومحترمة برافو عليك لحكمتك ولذوقك، بينما كتب "Ahmed Diab": "حضرتك إنسانة محترمة وراقية جدًا ربنا يحفظك"، وكتبت "Body": "رووحي ولا يهمك أبدًا... بس ما شاء الله كل يوم والتاني تبهرينا بأدبك قبل نجاحك".

ونصحها أحد متابعيها ويدعى "fox" بقوله: "يا بنتي هتفضلي تتأسفي للسنة الجاية وأصحاب القلوب الحاقدة هيفضلوا فاكرينها"، وكتبت "Lamita": "جميلة أنت وصاحبة روح أجمل. كل الحب لك ده تالت اعتذار".

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