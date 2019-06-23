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علاج فطريات الفم

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على الرغم من كون بعض الفطريات الفموية جزءًا طبيعيًا من البكتيريا الصغيرة في الفم، إلا أن الفطريات البيضاء يمكن أن تسبب الالتهابات إذا تكاثرت، وقد لا تقتصر العدوى على الفم فقط، يمكن أن ينتشر إلى اللوزتين والجزء الخلفي من الحلق، وقد تنتشر الالتهابات الحادة إلى المريء.

ولعلاج الفطريات الفموية عن طريق الآتي، بحسب موقع "ويب ميد":

حمضيات

تجنب تناول الليمون والبرتقال وكافة الحمضيات خلال معاناتك من الفطريات الفموية.

الملح

تجنب كذلك تناول طعام به كثير من الملح أو البهار.

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علاج الشق الشرجي 

أدوية

استشر طبيبك لتناول الأدوية المضادة للفطريات التي يمكن أن تأتي في شكل حبوب، أو سائلة عن طريق الفم، أو الكريمات والمراهم.

علاج الارتجاع 

الطبيب

يجب مراجعة الطبيب في حالة كانت الالتهابات والفطريات شديدة، وصعب التحكم في انتشارها.

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