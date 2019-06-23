كشف الفنان القدير جمال سليمان بعض تفاصيل حياته الشخصية، وعن زوجته وأبنائه، خلال حواره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "النهار"، حيث ذكر أن زوجته الحالية لم تكن الحب الأول له، وتُعد رقم 3 من تجاربه الحقيقية العاطفية، كما يرى أن الإنسان قد يخوض تجارب عاطفية عديدة خاصة إذا كان المجال منفتحًا، مؤكدًا ارتباطه بزوجته في سن متأخرة.
وأضاف "سلميان"، أنه قبل مجيئه للحلقة كان يُذاكر لنجله محمد مادة اللغة العربية، وكان يعلمه الفرق بين الـ"ك" و الـ"ق" والـ"ض" والـ"د" خاصة في مخارج الحروف من أجل نطقها بشكل صحيح، متابعا: "عندهم في المدرسة حاجة عظيمة إنك انت تقرأ كتاب كل أسبوع ولازم في صفحة واحدة تتكلم عن الكتاب ده"، وهذا يجعله قادرًا على تحقيق أكبر كم من الاستفادة في حالة تلخيصه كتابًا كاملًا في صفحه واحدة.
وأشار إلى أن ابنه يأخذ حيزا كبيرا من تفكيره حتى يخرج إلى شاطئ الأمان ويتخرج من الجامعة ويتزوج.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال سليمان عن زوجته: "كانت رقم 3 في تجاربي العاطفية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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