شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، بإعلان قديم لها، خلال بداية ظهورها على الشاشة، حيث برعت في تقديم الإعلانات، قبل انطلاقها بالتمثيل.
ونشرت "عبد العزيز" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لإعلان ترويجي، لإحدى شركات العصائر الطبيعية، مُعلقة: "وكل الناس بتحب الأناناس".
الأمر الذي تفاعل معه متابعوها، مشيدين بملامحها الهادئة التي لم تتغير طيلة هذه المدة.
"أحضان في المدرج".. ريهام حجاج تنشر صورة جديدة بصحبة "حلاوة" بافتتاح كأس الأمم 2019
يأتي ذلك بالتزامن مع الصور التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج، أمس، خلال تواجدها باستاد القاهرة، بصحبة زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، وطليق ياسمين عبدالعزيز، أثناء وجودها بالمُباراة الأولى بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من ياسمين عبدالعزيز على صور طليقها وريهام حجاج بالاستاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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