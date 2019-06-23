طريقة عمل كفتة البطاطس

حضري لأطفالك كفتة البطاطس اللذيذة، على الطعام، بدلًا من طُرق البطاطس التقليدية، والمُتعارف عليها، بأقل تكلفة، وبخطوات بسيطة. وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. - المكونات: بطاطس مسلوقة بيضة دقيق بقدونس بقسماط ملح - فلفل أسود ثوم Advertisements كمون ناعم زيت - طريقة التحضير: قومي بهرس البطاطس جيدًا مع الثوم والكمون والملح، والبقدونس جيدًا. اخلطي الدقيق مع الفلفل، في طبق جانبي. اخفقي البيضة، وشكلي البطاطس على هيئة كُرات، واغمريها بالدقيق، ثم بالبيض. ضعي الكرات فيما بعد بالبقسماط، ثم اقليها بالزيت. ​

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