العصب السابع أو ما يعرف بشلل الوجه، يصيب جزء من الوجه ويتسبب في نزوله للأسفل، ومن أعراض العصب السابع كما ذكرها موقع "daily medical"، ومنها:

منها الإصابة بآلام الرقبة والتهابات الأذن الوسطى.. أسباب"العصب السابع"

- شلل فى عضلات الوجه أو حدوث ضعف بها أو رجفة وعدم القدرة على التحكم بها.

- قد يحدث جفاف في الفم.

- اضطراب في حاسه التذوق.

- تغير في نبرة الصوت.

- عدم القدرة على الكلام.

- الشعور بالصداع.

- قد يحدث جفاف في العين عدم القدرة على غلقها وذلك بسبب ضعف عضلات الوجه.

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- ألم عند الأذن في الجزء المصاب.

- قد يحدث زيادة إفراز اللعاب و الدموع.

- ألم خلف الأذن.

وهناك بعض الأعراض التي تظهر قبل الإصابة ومنها:

- أحيانًا الأصوات تصبح أقوى قبل الإصابة.

- عدم القدرة على إغلاق العين أو الرمش.

- تدمع العين أكثر أو أقل من المعتاد.

- صعوبة في مضغ الطعام.

- انخفاض القدرة على تذوق الطعام.

- ألم أو تنميل خلف الأذن.

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