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العصب السابع أو ما يعرف بشلل الوجه، يصيب جزء من الوجه ويتسبب في نزوله للأسفل، ومن أعراض العصب السابع كما ذكرها موقع "daily medical"، ومنها:
منها الإصابة بآلام الرقبة والتهابات الأذن الوسطى.. أسباب"العصب السابع"
- شلل فى عضلات الوجه أو حدوث ضعف بها أو رجفة وعدم القدرة على التحكم بها.
- قد يحدث جفاف في الفم.
- اضطراب في حاسه التذوق.
- تغير في نبرة الصوت.
- عدم القدرة على الكلام.
- الشعور بالصداع.
- قد يحدث جفاف في العين عدم القدرة على غلقها وذلك بسبب ضعف عضلات الوجه.
- ألم عند الأذن في الجزء المصاب.
- قد يحدث زيادة إفراز اللعاب و الدموع.
- ألم خلف الأذن.
- أحيانًا الأصوات تصبح أقوى قبل الإصابة.
وهناك بعض الأعراض التي تظهر قبل الإصابة ومنها:
- عدم القدرة على إغلاق العين أو الرمش.
- تدمع العين أكثر أو أقل من المعتاد.
- صعوبة في مضغ الطعام.
- انخفاض القدرة على تذوق الطعام.
- ألم أو تنميل خلف الأذن.
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