بالتزامن مع تعليق ياسمين صبري.. جلسة تصوير لأطفال متلازمة داون لتشجيع المنتخب

جدل واسع تسببت فيه الفنانة الشابة، ياسمين صبري، بعد تعليقها الساخر، على إحدى المتابعين، حيث وصفته بالإصابة بمتلازمة داون.

الأمر الذي فتح النار عليها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى اضطرت لحذف التعليق، بل وتبريره بأنها كانت تمزح مع أخيها ولا تقصد إهانة، وإن نواياها طيبة وسليمة.

وعلى الرغم من توضيح الفنانة، إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث انتقدتها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كما سلطت الإعلامية ريهام سعيد الضوء على هذا التعليق، فضلًا عن رد بعض الأطفال المصابين بمتلازمة داون على الفنانة.

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ومن جانبه، حاول المصور محمد عاطف، الرد بعدسة كاميرته، حيث استغل الحدث الحافل، بافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، على البلاد، وأقدم على جلسة تصوير لأطفال متلازمة داون، داخل الملاعب، لتحفيزهم على تشجيع المنتخب بالبطولة.

داخل بعض الملاعب، وبأركان مدينة وسط البلد، ظهر العديد من الأطفال الذي تشبثوا بأعلام الوطن، مرتدين "تيشيرتات" المنتخب المصري، متحفزين للتشجيع ومساندة الفريق.

ملامح الأمل والفرح تطغى على وجوههم، وعيونهم، وهم ممسكون بمجسم كأس الأمم، وكرة القدم، هكذا، جاءت جلسة التصوير، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بها، وبأداء الأطفال.

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وأوضح "عاطف" خلال حديثه لـ"هُن"، أن هذا الحدث كان كافيا لمشاركة أطفال متلازمة داون ذويهم تشجيع منتخبهم، خاصة أن الأمر كان فارقًا معهم، ومع أهلهم أيضًا.

وأشار المصور إلى أن الجلسة استمرت نحو 3 ساعات بمنطقة وسط البلد، وداخل ساحات بعض الملاعب، كما أن أهالي الأطفال، هم من ساعدوه على اختيار الملابس والإكسسوار الخاص بأبطال الجلسة، موضحًا أنه تركهم على طبيعتهم خلال فترة التصوير.

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