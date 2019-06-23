بخلاف منتجات الألبان.. أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه منتجات الألبان، خاصةً الحليب، ما يجعلهم يبحثون عن بدائل طبيعية للكالسيوم، للحفاظ على صحة العظام من الهشاشة والكسور. لمزيد عن أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة العظام.. اضغط هنا

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