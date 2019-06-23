"واحلم وأنا ما عييش".. 5 حيل لتبدو مثل الأثرياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يرغب الجميع أن يكونوا أثرياء، ألا أن الغالبية لم يوفقوا في ذلك، ومع تقدم العمر يزداد الأمر صعوبة، ولكن يمكن بخطوات وحيل بسيطة أن تجعل منك أنيق مثل أثرياء العالم.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم 5 طرق لتبدو كأحد مليونيرات العالم، وفق ما نشره موقع "Cnbc".

- استثمر بملابس غالية

عليك أن تمتلك على الأقل قطعتين أو ثلاث من الملابس عالية السعر، لترتديها في المناسبات الخاصة فقط، وعليك أن تعتبرها استثمارًا، قد يجلب لك فرص عمل جيدة.

- الاهتمام بالتفاصيل

يجب أن تاخذ كل تفصيلة بعين الاعتبار مهما كانت صغيرة، حتى وإن كانت غطاء هاتفك المحمول، يجب أن تجعله يبدو رائعًا.

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- لا تجعل أي شئ يقلل من ثقتك بنفسك

مفتاح الظهور كالأغنياء هو الثقة بالنفس، فلا تجعل أي شئ يؤثر عليك بشكل سلبي.

- احظ بقدر كاف من النوم

نومك بشكل جيد سيكون له أثر كبير على شكلك الخارجي.

- اعرف ما معنى الزي غير الرسمي

الزي غير الرسمي لا يعني زي غير مرتب، لذلك عندما تريد ارتداء زي غير رسمي عليك أن تنتقيه بعناية أيضًا