زيارة طبيب الأسنان تكشف إصابة فتاة بداء كرون منذ 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

توجهت روسي كامبيل، إلى عيادة طبيب الأسنان عندما شعرت بألم حاد في فمها وحول شفتيها، إلى جانب معاناتها من قرح الفم، واكتشفت إصابتها بداء كرون في عمر الثالثة عشر.

لمزيد عن إصابة الفتاة بداء كرون منذ 15 عامًا.. اضغط هنا