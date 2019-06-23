زيارة طبيب الأسنان تكشف إصابة فتاة بداء كرون منذ 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
توجهت روسي كامبيل، إلى عيادة طبيب الأسنان عندما شعرت بألم حاد في فمها وحول شفتيها، إلى جانب معاناتها من قرح الفم، واكتشفت إصابتها بداء كرون في عمر الثالثة عشر.
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