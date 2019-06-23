طريقة عمل أكلات سريعة في المصيف

تحاول جميع الأمهات استغلال جميع الأوقات في المصيف للاستمتاع واللعب والهروب من ضغوط الحياة اليومية المعتادة، ولكن هناك بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الأسر بسبب الحالة الاقتصادية التي لا تمكنهم من شراء الأطعمة الجاهزة والسريعة أثناء إجازاتهم الصيفية.

ويقدم هُن أفكار لأكلات المصيف.

مكرونة وكفته مشوية

المقادير

كيس مكرونة

3 أكواب من الماء المغلي

كيس صلصة جاهزة

ملعقة زيت

½ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

2 ملعقة بقسماط ناعم

¼ ملعقة زنجبيل

2 ملعقة ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

- اسلقي كيس المكرونة في الماء المغلي، ثم أضيفي القليل من الملح والزيت بعد تصفية المكرونة من الماء، ثم ضعي المتبقي من الزيت في وعاء الطبخ على النار.

- أضيفي كيس صلصة الطماطم والملح والفلفل حتى تتسبك، ثم اسكبي المكرونة وقلبيها جيدًا حتى تمتزج مع الصلصة.

الكفتة

- ضعي اللحم المفروم في وعاء ثم أضيفي فوقه البصل المفروم والبقسماط والبيضة والزنجبيل والملح والفلفل، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.

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- صبعي الكفتة ثم ضعيها في صينية داخل الفرن وانتظري 10 دقائق، ثم اقلبي أصابع الكفتة على الاتجاه الآخر حتى تمام التسوية.

صينية فيليه السمك في الفرن

المقادير

كيلو سمك فيليه

فلفل أخضر مفروم

بصلة مفرومة

2 ملعقة عصير ليمون

فص ثوم مهروس

ملح وفلفل وكمون

2 ملعقة زيت

الطريقة

- ضعي السمك في وعاء بعد غسله جيدًا، ثم أضيفي البصل والفلفل المفروم وعصير الليمون والثوم والتوابل الأخرى إلى السمك حتى تمتزج جيدًا، واتركي المكونات ساعة في الثلاجة.

- رصي السمك في صينية مدهونة بالزيت، وأدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة مع المتابعة حتى تمام النضج.

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