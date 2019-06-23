الامارات | نابولي.. بيتزا وليمونٌ وقلاع قديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي.. بيتزا وليمونٌ وقلاع قديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نابلس الإيطالية، أو ما تعرف باسم مدينة «نابولي»، مدينة تجمع في طياتها جميع التناقضات بين الأصالة المعاصرة والحضارة التقليدية والحداثة، وهي المدينة الأقدم في العالم التي لاتزال مسكونة منذ الألفية الثانية، تشتهر بالموسيقى والهندسة والآثار القديمة، ويعود تاريخ بناء مبانيها القديمة منذ العصر الحجري الحديث إلى الوقت الحالي، حيث تكثر فيها القصور والكنائس والأبنية الضخمة ومتاحفها الراقية، لكن ما يميز مدينة نابولي عن غيرها من المدن الإيطالية موقعها الجغرافي على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويشتهر الجنوب الإيطالي بالأراضي الزراعية الخصبة، وتعد الصناعات الغذائية أهم ركيزة في نابولي، حيث تكثر فيها زراعة بساتين الليمون والبرتقال، بالإضافة إلى زراعة الزهور في البيوت البلاستيكية، وتشتهر نابولي بتربية الماشية وإنتاج الحليب وأنواع الأجبان وأبرزها «الموزاريلا».

قلعة كاسل نوفو من أهم المناطق السياحية في نابولي تعود للقرون الوسطى، وهي عبارة عن قلعة ضخمة حيث تضم قوس النصر الرخامي الذي بني في عهد الملك فرانسو الخامس، كما يوجد فيها متحف المدينة الرئيس، الذي يحوي منحوتات ولوحات فنية تعود إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وتتميز القلعة بتاريخها العريق وإطلالتها الجميلة والمناطق الخضراء من حولها.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.