الامارات | بالفيديو.. سعاد الشامسي.. جارة مطـــــار دبي تحلّق بين هندسة الطيران والخــــيال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سعاد الشامسي.. جارة مطـــــار دبي تحلّق بين هندسة الطيران والخــــيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في بيت قريب من مطار دبي القديم، فتحت المواطنة سعاد الشامسي، عينها، لتتعلق منذ صغرها بعالم الطيران، إذ كانت تمضي أوقاتاً طويلة في الساحة الخارجية للمنزل، تراقب حركة الطائرات هبوطاً وصعوداً، وعشقت «جارة المطار» ذلك العالم بكل تفاصيله، واختارت بعد أن أكملت شهادتها «الثانوية» أن تقتحم هندسة الطيران، لتكون أول إماراتية تدرس هذا التخصص بالمملكة المتحدة. نجحت سعاد الشامسي، في أن تكون أول مبتعثة إماراتية على مقاعد الدراسة بجامعة هارتفورد شاير في مجال «إدراة هندسة الطيران»، ولم تكتف بالحصول على درجة البكالوريوس، بل امتد طموحها لإنهاء دراستها العليا، لتنال درجة الماجستير في التخصص ذاته من جامعة كوفنتري.

ولم تقنع المهندسة سعاد بعالم الطيران، إذ تحلّق في عالم آخر، تراه بمثابة «أكسير الحياة»، وهو فضاءات الخيال، حيث الرواية، واستطاعت أن تبدع العديد من الأعمال التي أثارت جدلاً ما، واستفزت القرّاء، ووصلت إلى قائمة «البيست سيلر».

تفاصيل التجربة

وتروي المهندسة سعاد الشامسي، في حوارها مع «الإمارات اليوم»، تفاصيل تجربتها في عالم الطيران، التي امتدت إلى 15 عاماً، مضيفة: «هي رحلة علمية وعملية أفتخر بكل محطة مررت بها، إذ استطعت خلالها اكتساب مهارات وخبرات عدة، أهلتني للعمل في كبرى شركات المملكة المتحدة بقطاع الطيران، وكذلك شركات عالمية، مثل (ميسيير بوجاتي)، (هاني ويل)، (إيرباص)، إضافة إلى (بوينغ) إلى أن فاجأني القدر بأجمل هدية حين انضممت لشركة (طيران الإمارات) لأكون بذلك أول مهندسة طائرات إماراتية معتمدة، ثم أصبحت مدير أول ومستشارة فنية لمشروع مطار أبوظبي الجديد».

وتشير إلى أن دخولها لهذا العالم لم يكن بمحض المصادفة، إذ كانت منذ صغرها تأسرها الطائرات وأشكالها المتباينة، فعندما كانت تسافر مع عائلتها كان اهتمامها مختلفاً عن غيرها من الأطفال، فبينما هم يمضون وقت رحلتهم الجوية في الرسم والألوان كانت هي تتفحص مقاعد الطائرة وتفاصيل صنعها، وتتأمل تصميم كل جزء تقع عينها عليه.

وتوضح: «لم يخطر ببالي أن هندسة الطيران ستكون عالمي الذي سأعيش بين أسراره، لكن عاماً بعد آخر نما حب الطيران في قلبي، وكان قرب منزل والدتي من مطار دبي القديم آنذاك دوراً كبيراً في تطورعشقي بالطائرات، إذ كنت أمضي الكثير من أوقات بالساحة الخارجية للمنزل، أراقب حركة الطائرات في المطار هبوطاً وصعوداً».

وبمجرد حصولها على الثانوية العامة عزمت على دراسة الطيران، ووجدت غايتها في هندسة الطيران، وكان التخصص متوافراً حينها في الدول العربية والخليج العربي للذكور فحسب، لذلك قصدت المملكة المتحدة لاستكمال دراستها الجامعية.

ورغم اعتراض أهلها على نوعية الدراسة التي اختارتها الابنة سعاد، ومحاولتهم لدفعها لطرق باب آخر كالطب أو القانون أسوة بشقيقاتها وبنات العائلة، إلا أن إيمانها بحلمها، جعلها تتمسك بقرارها، ترسم طريقها وتحقق حلمها لتثبت للأسرة ولآخرين بأن ابنة الإمارات قادرة على اقتحام أصعب المجالات والتمييز والتفوق به.

تحديات

وعن التحديات التي واجهتها أثناء رحلتها الدراسية، تقول: «واجهت صعوبات عدة، فلم يكن الطريق مفروشاً بالورود كما يظن البعض، فمن اليوم الأول للدراسة ألقيت على عاتقي مسؤولية وطنية، إذ إنني كنت أمثل بلادي في الخارج، لاسيما أنني كنت الطالبة العربية الوحيدة بين الطلبة، إضافة إلى التحديات التي تفرضها حياة الغربة على صاحبها كتحمّله المسؤولية الكاملة، بدءاً من نفسه وحياته الدراسية والاعتناء بذاته وقت المرض دون وجود أم أو أب كما تعودنا في بلادنا».

وتكمل: «تعلمت هناك في الغربة شيئاً مهماً جداً، وهو أن العلم والبيئة العلمية الراقية والمشجعة على الإنجاز والإبداع أساس تقدم الأوطان، وأن كل ثانية تمر في حياة الانسان يجب استغلالها وعدم إهدارها دون فائدة».

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أما عن التحديات التي تواجه من يعمل في مجال هندسة الطيران بشكل خاص، فتوضح سعاد أن «من يعمل في هذا الحقل يدرك أن طريق التحديات طويل، إذ يكمن التحدي الحقيقي في أن الدراسة لا تتوقف بتحصيل الدرجة الجامعية، فالبحث يجب أن يكون مستمراً في هذا المجال خلال ممارسة المهنة، خصوصاً أن صناعة الطيران في تطور دائم، وهناك العديد من الطائرات الحديثة التي يشهدها العالم يومياً، ما يفرض علينا ضرورة الاطلاع على كل ما هو جديد، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة، والانضمام إلى ورش العمل المختصة، التي تزيد من كفاءة وخبرة العاملين في هذا الميدان».

إلى الكتابة الأدبية

وحول الانتقال من عالم هندسة الطيران إلى الإبداع الأدبي، توضح سعاد الشامسي، أنها لم تترك مجالها الأصلي، لافتة إلى أن الكتابة من أبرز هوايتها التي تمسكت بها، التي كانت بمثابة المتنفس لها، وأكسير الحياة، في ظل ضغوط الحياة العملية والعلمية، إذ بدأت طرق أبواب الكتابة الأدبية منذ سنين عدة، وكانت تكتفي بالنشر عبر المنتديات، لكن البداية الحقيقية كانت في عام 2009 من خلال نشر أولى رواياتها إلكترونياً.

وتؤكد أنها حرصت أن يحمل كل عمل تقدمه فكرة عميقة برسالة اجتماعية مهمة لم يتطرق إليها، معتمده على أسلوب العناوين الجاذبة وأحياناً الصادمة التي تتناسب مع فكرة العمل، منها: «أمنيتي أن أقتل رجلاً»، و«لحوم للبيع»، مضيفة أنها «تعتمد على الأسلوب الواقعي الصادم، والعناوين الجريئة التي استفزت القرّاء، ليقفوا عندها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ويجعلها على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في المعرض».

وعن وصف البعض لعناوين أعمالها الأدبية بالمشاكسة، تجيب سعاد الشامسي: «مشاكسة وليست مستفزة، ولكل عنوان أختاره مغزى معيناً يتماشى مع الفكرة الرئيسة للعمل، فروايتي (أمنيتي أن أقتل رجلاً)، طرحت من خلاله قضايا نسائية عدة، وتلقيت العديد من الرسائل التفاعلية عقب نشرها، تؤكد نجاحها في التعبير عما يجول من أفكار داخل العديد من النساء، كما تلقيت أيضاً ملاحظات من القرّاء من (الجنس الخشن) يعلقون بأن الرواية يسرت لهم تفسير بعض تصرفات النساء في حياتهم، سواء كنّ أمهات أو شقيقات أو زوجات، والرواية كانت عبارة عن مناجاة لأمنيات نسائية داخلية أحببت أن أوصلها إلى الرجل والعكس أيضاً، معتمدة فيها على صوتي المرأة والرجل، وكيف يجدان حلاً مسالماً لقضاياهما الحياتية المشتركة».

لست ضد الرجال

عن روايتها الأخيرة «لحوم للبيع»، التي طرحت منذ فترة قصيرة، تقول المهندسة سعاد الشامسي: «تطرّقت عبرها لقضية الاتجار في البشر، ومعاملة بعض الرجال للمرأة باعتبارها سلعة يمكن أن تُباع وتشترى»، مؤكدة: «لست ضد الرجال، إلا أنني حرصت على إيصال رسائل مهمة عبر العنوان الذي يصفه البعض بالمستفز، ليجذب القارئ بمختلف مستوياته الثقافية، حيث صنفت الرواية من قبل المجلس الوطني للإعلام بأنها للفئة العمرية فوق الـ21 لقوة محتواها».

دعوة

تدعو سعاد الشامسي، بنات جيلها إلى طرق كل الأبواب العلمية والعملية والفنية، حتى إن كانت جديدة على المرأة الإماراتية، مؤمنة بأن خدمة الوطن ورد الجميل أمانة في أعناق كل أبناء الإمارات، وتتمنى أن تنجح كل فتاة في استثمار مواهبها، سواء في الفن أو الرياضة أو الأدب، لتضيف عبر مشاركتها إنجازاً جديداً في مسيرة وتاريخ ابنة الإمارات.

• 15 عاماً مسيرة المهندسة سعاد في عالم هندسة الطيران وأسراره وخباياه.

• «تحديات مجالنا كثيرة.. فصناعة الطيران في تطوّر دائم، ما يفرض علينا ضرورة الاطلاع على كل جديد».

• «أعمالي الأدبية مشاكسة وليست مستفزة، ولكل عنوان أختاره مغزى معيناً يتماشى مع الفكرة».