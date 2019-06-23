الامارات | مؤسسة دبي للمرأة.. شراكات مميزة مع تجارب عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دبي للمرأة.. شراكات مميزة مع تجارب عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثاني لعام 2019، برئاسة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منى غانم المري، تم خلاله استعراض أبرز إنجازات المؤسسة، ونادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وأبرز المشروعات والفعاليات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية 2017 - 2021، التي تترجم رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور المرأة في كل مجالات المسيرة التنموية للدولة وخططها المستقبلية. وصرّحت منى المري بأن الاجتماع، الذي عقد في مقر «دبي القابضة»، ناقش أبرز المشروعات والمبادرات التي تستعد مؤسسة دبي للمرأة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تماشياً مع أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تركز على تعزيز دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيساً في التنمية، ورفع نسبة وجودها في سوق العمل ودعم وجودها على الصعيد العالمي.

زيادة مشاركة

وأضافت المري أن هذه المشروعات تترجم علاقات التعاون مع الكثير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، كما تعكس الشراكات المتميزة مع المنظمات العالمية، والعديد من دول العالم صاحبة التجارب المميزة في دعم المرأة، وسيكون من شأنها تحقيق مزيد من تبادل المعرفة والخبرات في ملف المرأة في مختلف المجالات، خصوصاً دورها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرات النوعية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وفي مقدمتها الارتقاء بالمرأة الإماراتية، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار، والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

وناقش الاجتماع خطة تنظيم المؤسسة، للمرة الثانية، منتدى المرأة العالمي - دبي، حيث تم استعراض القضايا والمحاور الرئيسة التي سيتم التركيز عليها، والمتحدثين المقترحين من مسؤولين وخبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالاستفادة من التجربة المميزة لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم عام 2016، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما خرج عنه من مبادرات تثري ملف المرأة، أحدثت ردود فعل عالمية واسعة النطاق أشادت بهذا التنظيم ومستوى الحضور.

واطلع مجلس الإدارة على مشروعات مؤسسة دبي للمرأة خلال النصف الأول من عام 2019، فضمن جهودها لتطوير مهارات الكوادر النسائية الإماراتية نظمت، في أبريل الماضي، النسخة السادسة من البرنامج التدريبي «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، بمشاركة 20 موظفة وقيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار البرامج التدريبية المتنوعة التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التطوير الشخصي والمهني للمرأة العاملة، بهدف إتاحة المزيد من فرص النجاح أمامها في مختلف القطاعات، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لتأهيلها قيادياً ووظيفياً، وأقر مجلس الإدارة تنظيم الدورة الجديدة لهذا البرنامج المتميز في شهر ديسمبر المقبل.

المكتب الثقافي

من جهتها، قدمت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، عرضاً بأهم مبادرات وإنجازات المكتب الثقافي خلال الفترة الماضية من عام 2019، شملت تنظيم ورش عمل فنية للأطفال في عدد من مدارس الدولة ضمن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، ومبادرتَي الفن في المدارس ولغة الفن، وذلك في إطار حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تنمية الحس الفني لدى الأطفال، وتحفيز المواهب الإبداعية، والاستفادة منهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني المزدهر في الدولة.

وثمّن المجلس جهود المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لإحياء ذكرى ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مواصلة العمل على مبادرة «اليدار»، التي تم من خلالها تنفيذ جدارية بطول 140 متراً، أبدعتها 22 طالبة بكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، فرع دبي، تخليداً لدوره العظيم في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاته التي شملت مختلف الميادين، حيث تتضمن الجدارية أعمالاً فنية متنوعة تحكي جوانب من مسيرة وإنجازات الوالد المؤسس، التي زان بها أرض وشعب الإمارات، وستبقى الأساس القوي للنهضة الشاملة التي تعيشها الدولة حالياً، وناقش المجلس المكان الجديد الذي سيتم وضع الجدارية به في الفترة المقبلة، بعد أن زينت شارع جميرا في دبي لمدة عام كامل، تم خلاله وضعها على الجدار الخارجي لسور نادي دبي للسيدات.

Advertisements

نادي دبي للسيدات

وقدمت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، ميثاء شعيب، عرضاً بأهم مشروعات ومبادرات نادي دبي للسيدات، خلال الفترة الماضية، وأبرزها تنظيم النسخة السادسة من معرض «التصميم للأمل»، تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، وتم تخصيص ريعه بالكامل لمصلحة حملة «حجوزات 2030» التي أطلقتها دبي العطاء، ضمن تبني «مبادرة المنال الإنسانية» مهنة «التعليم» واحدة من المهن التي يحلم بها مستقبلاً كثير من الفتيات المستفيدات من حملة «حجوزات 2030»، الهادفة إلى توفير فرص التعليم والتأهيل المناسبة للأطفال والشباب في الدول النامية، بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل، ويؤمّن لهم فرص العمل التي يحلمون بها، ويعينهم على أن يكونوا أشخاصاً نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، وقد شاركت في هذه الدورة من المعرض 33 مصممة أزياء ومجوهرات إماراتية، تبرعن بتصاميمهن ومنتجاتهن لمصلحة هذه الحملة الإنسانية التنموية.

واطلع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على الخطط التطويرية لمعرض التصميم للأمل في دوراته المقبلة، تعزيزاً للدور المجتمعي للنادي. وأثنى على الخدمات المتميزة التي يقدمها النادي للأعضاء والزائرات، من خلال مرافق رياضية وصحية حديثة وكادر بشري على درجة عالية من الكفاءة.



حضور

عُقِد الاجتماع بحضور مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة يوسف بدري، وأعضاء المجلس: رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان منى بوسمرة، ونائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي فهيمة عبدالرزاق البستكي، والرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة» هدى عيسى بوحميد، ومدير الخدمات القانونية بغرفة دبي جهاد عبدالرزاق كاظم، ومصممة ورائدة أعمال الجود أحمد لوتاه، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح.

المجلس ثمّن الجهود المميزة للمؤسسة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي للشيخة منال.

منى المري:

«مبادرات نوعية هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد تحقيقاً لأهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة».

«المبادرات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وفي مقدمتها الارتقاء بالمرأة الإماراتية».