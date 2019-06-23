الامارات | أفراح الكتبي والأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سلطان فاضل الكتبي، بمناسبة زفاف نجليه حمد إلى كريمة سالم راشد سلطان الكتبي، وعبدالله إلى كريمة جمعة مبارك هادي الأحبابي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمنطقة المدام، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، وعدد من الشيوخ، وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد من المدعوين والأهل والمهنئين.

وتضمن الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وفقرات متنوّعة ابتهاجاً بالمناسبة.