الامارات | «النشء الصالح» تحتفل بتخريج دفعة عام التسامح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة النشء الصالح الخاصة بتخريج دفعة عام التسامح من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019، وحضر الحفل الذي أقيم بمسرح مكتبة زايد في مدينة العين مدير المدرسة ناصر سلام، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وهنّأ رئيس مجلس إدارة المدرسة سلطان الهاملي الطلاب والطالبات بالتخرج.
وتخلل الحفل إلقاء عدد من الكلمات، وتقديم فقرات فنية وتربوية منوعة، وعرض فيلم التخرج، وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الخريجين.
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