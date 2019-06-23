الامارات | أفراح النقبي والبلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النقبي والبلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل فيصل عبدالله خميس النقبي، بمناسبة زفافه إلى كريمة علي عبدالله محمد البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أفراح الهير بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وتضمن الحفل عروضاً تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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