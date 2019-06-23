شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «بركة الدار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي في فعالية «بركة الدار»، التي تركّز على الاهتمام بكبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية فرع أبوظبي. وأوضح المقدم مصبح الكعبي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية بالتزامن مع عام التسامح 2019. وشارك في الفعالية قسم الموروث الشرطي بعرض للسيارات والملابس القديمة لشرطة أبوظبي، وقدمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة محاضرات توعوية، إلى جانب مشاركة إدارة التفتيش الأمني k9 بعروض للكلاب البوليسية، وقسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بجلسة حوارية مع كبار الموظفين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «بركة الدار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.