الامارات | «مهرجان الرطب».. نغال وخنيزي ورتانا في سوق الجبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الرطب».. نغال وخنيزي ورتانا في سوق الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في سوق الجبيل بالشارقة، فعاليات «مهرجان الرطب» الذي يتواصل حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، ويوفر للمتسوقين والزوّار تشكيلة واسعة من مختلف أنواع الرطب المحلية والمستوردة من الخارج، التي تلبي احتياجاتهم.

ويتضمن المهرجان هذا العام مشاركة واسعة لمزارعي وتجار الرطب في الدولة إلى جانب سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، في إطار سعي السوق نحو توسيع تعاونه مع الدول الشقيقة، وتمكين المستهلكين في الإمارات من اقتناء الرطب والمنتجات الزراعية القادمة من موطنها الأصلي بأسعار مناسبة، إلى جانب تعريف الزوار بالأنواع المختلفة من الرطب الموجودة في دول المنطقة.

ويُعد «مهرجان الرطب» من أنجح المهرجانات السنوية التي ينظمها السوق، نظراً للاهتمام الكبير من المتسوقين بالرطب، وكذلك بسبب الاستخدامات الكثيرة لها من قبل العائلات، وفي الضيافة وصناعة الحلويات، حيث إن إدارة السوق تعمل بشكل مستمر على تطوير المهرجان لزيادة جاذبيته واستقطاب مزيد من المزارعين والتجار للمشاركة فيه، ويشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من المتسوقين يومياً، خصوصاً على النغال، والخنيزي، والرتانا، والجبالي وغيرها.

ويُعد الرطب فاكهة الصيف المميزة في منطقة شبه الجزيرة العربية، بما يحمله من تنوع وتعدد في الشكل والمذاق والقيمة الغذائية والاجتماعية، كما أن للرطب في المجتمع الإماراتي أهمية خاصة لا تنحصر في كونه مصدراً للقيمة الغذائية فقط، ولكن لارتباطه بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال.