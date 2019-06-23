الامارات | كارينا كابور تعود للعمل مع عامر خان بعد انقطاع

شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تعود للعمل مع عامر خان بعد انقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الممثلة الهندية كارينا كابور للعمل مع النجم الهندي، عامر خان، مجدداً بعد ست سنوات من آخر عمل جمعهما سوياً.

وتنضم كابور إلى فريق عمل مقتبس من فيلم «فورست غامب» للنجم الأميركي توم هانكس، حسب ما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية.

وكان خان قد أعلن في عيد ميلاده الـ54، في مارس الماضي، أنه سيقدم نسخة هندية من «فورست غامب».

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وينتج الفيلم «فياكوم 18 ستوديوس» و«عامر خان بروداكشنز»، ويخرجه أدفايت شاندان.

ومن المقرر أن يطرح العمل في كريسماس عام 2020.

وكانت كابور قد شاركت خان في فيلمَي «3 إيديتس» عام 2009، و«تلاش» عام 2012. يشار إلى أن «فورست غامب» فيلم أميركي كوميدي درامي عرض عام 1994، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه صدرت عام 1986، وكان الفيلم من إخراج روبرت زيميكس.