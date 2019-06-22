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شاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، متابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة، بفستان طويل شفاف، له أكمام، مُطعم باللون الذهبي، دون بطانة، حيث كشف عن ساقيها، بتوقيع إيلي صعب.
كما اعتمدت الإطلالة على الشعر الويفي، بتوقيع مصفف الشعر "yehiachocr".
وتفاعل العديد من إطلالة الفنانة، مشيدين بها، حيث حققت الصورة نحو 55 ألف تسجيل إعجاب.
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، تعاني من تورم في يديها، كأثر جانبي من تلقيها العلاج من سرطان الثدي، الذي شفيت منه العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث إطلالاتها.. إليسا من "غير بطانة" بتوقيع إيلي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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