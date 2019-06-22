منها بودرة التلك لتفتيح الجسم.. استخدامات جمالية لمنتجات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

فاعلية منتجات الأطفال في الأمور الجمالية للمرأة والرجل على حد سواء، قد تبدو مفاجئة، لكنها واقع في عالم مستحضرات التجميل، للقضاء على جميع مشاكل البشرة والشعر، لذلك تستعرض لكم خبيرة التجميل، إنجي علي، فوائد استخدام منتجات الأطفال للعناية بالبشرة.

1- زيت الأطفال

- يستخدم للتخلص من حبوب البشرة، التي تتسببها المواد الكيميائية الموجودة بمستحضرات التجميل، كما أنه يفيد في ترطيب الجلد لاحتوائه على مواد سريعة الامتصاص.

- يسهم في معالجة مشاكل المنطقة المحيطة بالعين، مثل الهالات السوداء أو خشونة البشرة.

- يفيد في التخلص من الخطوط التي تجاور العين نتيجة التقدم في السن، وذلك بوضع قطرات منه يوميًا على الطبقة الخارجية للجلد مع التدليك.

- يساعد في إزالة المكياج دون تعريض البشرة للالتهابات، بوضع قطرات منه على قطعة من القطن، تمرر على الجلد باستمرار لمدة 5 دقائق.

2- شامبو الأطفال

- البديل الوحيد الذي يتناسب مع الشعر لخلوه من المواد الحارقة للشعر والتي تقضي على العناصر الغذائية الموجودة أسفل البصيلات.

- يقلل من التأثيرات السلبية لمنتجات الشعر الأخرى التي تستخدمها المرأة، مثل مواد فرد وصبغ الشعر والمعالجات الكيميائية.

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- يفيد في عملية الاهتمام بالأظافر والأصابع، إذ يحافظ على جمالها والقضاء على الأماكن الداكنة التي توجد في نهايات ومنتصف الأصابع، وذلك بوضع كمية منه في إناء به ماء ساخن، يتم غمس اليدين أو القدمين بها لمدة 15 دقيقة.

3- "البتروليوم" أو ما يطلق عليه فازلين الأطفال

- يستخدم للبشرة الجافة أو المصابة بالتهابات، إذ يعالجها ويخلص الجلد من التشققات ويمكن استخدامه مختلطًا بزيت الأطفال، مع إضافة القليل من لوشن الأطفال إليه مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة سريعة وفعالة.

4- صابون الأطفال

- من أهم المنتجات التي تفيد المرأة في العناية بجمالها، إذ يكسب البشرة والجسد رائحة جذابة ومميزة، وتنظف رغوته مسام البشرة وتضيقها أيضًا.

- يساعد في التخلص من الخلايا التالفة، كما أنه يتميز بخلوه من الصبغات التي تتلف الخلايا وتضر البشرة، ويرطب البشرة كذلك.

5- بودرة الأطفال

- تمنح الجسد رائحة مميزة وتفيد في تنعيم البشرة، وذلك بفرك الوجه والجسد يوميًا بهذا المسحوق، الذي يساعد الجلد في استعادة صحته.

- له قدرة فائقة في تغيير لون الجلد وتفتيحه، لذلك ينصح باستخدامه بالأماكن الحساسة لأنها أكثر عرضة لتغيير اللون مع مرور الوقت.

- تستخدم في تثبيت المكياج، بوضعه على البشرة بديلاً لمواد تثبيت المكياج الأخرى.