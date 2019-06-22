أبرزها شرب القهوة.. 12 عادة خاطئة تجنبها عند الاستيقاظ من النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:
هل استيقظت في أحد الأيام على صوت منبهك، ثم قررت أن تتجاهله وتأخذ غفوة أخرى لبضعة دقائق إضافية؟، إذا كنت تفعل ذلك فأعلم أن تلك العادة سوف تؤثر سلبًا على صحتك.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز العادات الخاطئة التي تفعلها عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، وفقًا لموقع Medicinenet.
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