"البنات والشبكة".. فتيات: هنبدله بالصيني.. والشباب: "كفاية خاتم الخطوبة"

يقبل الشاب على الزواج واضعا على كتفه "عبء الشبكة"، كما يراها خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، ومتطلبات الزواج الأخرى، في السطور التالية قامت "هن" بالتحدث لفتيات عدة حول الشبكة، منهن من أعلن عزوفهن عنها، وأخريات تمسكن بها لإتمام الزواج، وكان بين النوعين ما يطلق عليه "الحل الوسط"، او استبدالها بـ"الذهب الصيني"، ولقيت الفكرة إعجاب عدد كبير من الشباب بتلك الفكرة.

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"إيه المشكلة اننا نستبدل الشبكة بالذهب الصيني؟"، سؤال طرحه طه محمد، 26 عامًا، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب كما ذكر أثناء حديثه لـ"هُن"، مضيفًا أن الذهب هو هدية من العريس لعروسه، ويجب الابتعاد عن التعنت وتحديد قيمة محددة للذهب.

ويرى أنه يمكن الاكتفاء بخاتم الخطبة لتوفير الأموال في شيء آخر أكثر قيمة من الشبكة، أو استبداله بـالـ"فضة"، بسبب الظروف المادية، وعلى الفتيات تقدير ارتفاع الأسعار في كل متطلبات الزواج، ولا يقتصر ذلك على الذهب فقط.

اختلفت وجهة نظر نورهان أحمد، 27 عامًا، فيما يتعلق بالذهب مؤكده أنها ترفض الاستغناء عن الشبكة: "في حاجتين مقدرش استغنى عنهم الذهب والفرح أهم حاجتين".

"لو بحبه مش هتعنت في الذهب"، بهذه الكلمات بدأت غادة شعبان، 24 عامًا، حديثها مؤكده أنها يمكن أن تكتفي بـ"الدبلة والمحبس لو كان الشاب كويس وبيحبني بجد".

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الارتفاع في أسعار الذهب، شجع أماني طارق، 24 عامًا، على التنازل عن الشبكة والاكتفاء بـ "الدبلة"، حتى تتحسن أحوال خطيبها المادية: "أنا وخطيبي كنا بنحب بعض جدا علشان كده قررت استغنى عن الشبكة وأول ما ظروفه اتحسنت جابلي شبكة بـ50 ألف جنيه"، مضيفة: "في فرق كبير بين راجل عايز يشتري بس مش معاه وواحد تاني بيدعي إنه مش معاه فلوس وأنا خطيبي مكنش معاه علشان كده وقفت جنبه".

"لو موقفتش جنبه وهو محتاج ليا ممكن عادي ياخد الدهب بعد الجواز ويبعيه"، كانت هذه وجهة نظر ميار أحمد، فيما يتعلق بالذهب، مؤكده أن تمسكها بقيمة محددة للذهب تختلف باختلاف الشخص: "لو واحد ماديًا كويس بس مستخصر مش هتنازل عن الشبكة".

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أمجد طارق، قال إنه يجب عدم المغالاة في قيمة الشبكة، وخاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، قائلا: "ممكن الشبكة تكون خاتم ودبلة ومحبس مش لازم تبقى تكلفتها عالية أوي".

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