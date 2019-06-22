بعد السرقة.. فيفي عبده تستجم في الساحل

شاركت الراقصة فيفي عبده، متابعيها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد، خلال قضاء عطلتها بالساحل الشمالي.

وظهرت "فيفي" بالمقطع، مرتدية بنطلون أسود "برمودا" مع سترة سوداء مكشوفة، واعتمدت على الشعر المنسدل، مشيدة بجمال المناظر الطبيعية.

يذكر إن تلك العطلة، جاءت عقب تعرض الراقصة للسرقة، من قٍبل خادمتها، حيث تقدمت ببلاغ لنيابة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو ذهب، من شقتها بمصر القديمة.

وكانت "عبده" شاركت أمس، مقطع فيديو لايف، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتوضح تفاصيل تعرضها لسرقة 5 كيلو ذهب من منزلها.

وأوضحت "فيفي" أنها كانت منشغلة مع جمهورها في بث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاستغلت خادمتها الفلبينية انشغالها وعطلت كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا.

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وأكملت: "الخادمة نسيت كاميرا واحدة دون تعطيلها، وهي ما أظهرت جريمتها، حسبى الله ونعم الوكيل، كنت بعاملها بكل ود وحب".

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وأكدت على عدم رغبتها في التحدث عن أمر السرقة، ولكن انتشار أخبار حولها جعلها تبث فيديو لتوضح حقيقة الأمر كاملة.

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