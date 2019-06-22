"المرض جمعهما".. ابنة هيفاء وهبي توجه لها رسالة عقب أزمتها الصحية

قررت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، توجيه رسالة حُب لها، عقب سنوات من الانقطاع بينهما، وذلك بالتزامن مع الوعكة الصحية التي تعرضت لها "هيفاء" مؤخرًا.

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل قد كشف عن إصابة الفنانة هيفاء وهبي بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، و"إنستجرام"، قائلا: "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

ونشرت "زينب" عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" كلمات مؤثرة، جاءت بها: "إذا كان والدي هو قلبي، فوالدتي هي دقات قلبي".

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يذكر أن الثنائي لم يجتمعا في مناسبات سويا، فقالت "هيفاء" من قبل، خلال لقاءها مع الإعلامي توني خليفة على شاشة "LBC"، عام 1998، إنها حرمت من رؤية ابنتها، عقب تركها لزوجها الأول، والهروب إلى لبنان، للعمل بمجال الإعلانات.

ووجهت "زينب" لها رسالة قاسية في عيد الأم الماضي، فنشرت عبر خاصية "الاستوري": "بعض الأمهات حرام فيهم كلمة أم، لأن كلمة أم بحد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا، حرام تعطى لنساء فقط لأنهن أنجبن".

وتابعت: "اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة، ما يتأخر لحظة، من إن يفديها بقلبه لو طلبت.. واللي انكتب عليه يكون عنده أم بالاسم فقط، لأنها امتلكت شرف إنجابه، وما قدرت قيمة ها الشرف ما يتأخر من إن يشكيها لرب السماء، ويتجنبها بكل تفاصيل حياته.. الدنيا عمرها ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية تكمن فى البعد، وبالآخر لو كان خير لبقى، كل حد أمه على قيد الحياة يروح يبوس إيدها، ويحمد ربنا بكل صلاة على نعمة وجودها بحياته، والله يخلّي أمهاتكم ويخلي لكم أطفالكم، ويحمي بناتي اللي أعطوني أكبر نعمة بالحياة".

واعتبر كثيرون هذا الكلام إسقاطا واضحا على والدتها هيفاء وهبي، بسبب رفص الأخيرة، أو عدم سعيها لرؤية ابنتها، خاصة مع احتفالات هيفاء وهبي المستمرة منذ 10 مارس بعيد ميلادها برفقة أصدقائها وفي باريس.

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