هنَّأت إيمي علاء، زوجة مدافع الزمالك، والمنتخب الوطني، محمود علاء، زوجها، عقب حصوله على لقب رجل المُباراة، أمس، خلال مُباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.
ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لزوجها وقت تسلمه الجائزة، وعلقت عليها: "رجل المباراة، فخورة بيك يا عمري، اللهم لك الحمد والشكر".
واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، محمود علاء مدافع المنتخب الوطني، أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي، التي حسمها الفراعنة 1 - 0، في افتتاح النسخة ٣٢ من البطولة.
ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي، واستحق جائزة الأفضل، بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة.
وحصل "علاء" على الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة، والتي يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة محمود علاء بعد حصوله على لقب رجل مباراة مصر وزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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