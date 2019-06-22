"أحضان في المدرج".. ريهام حجاج تنشر صورة جديدة بصحبة "حلاوة" بافتتاح كأس الأمم 2019

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج، متابعيها، بصورة جديدة بصحبة زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدهما باستاد القاهرة، أمس، قبل انطلاق حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.

وظهر "حلاوة" وهو يحتضن "ريهام" بالمدرج، وارتدت بنطلون رياضي "موف" مع سترة "بيبي بلو"، في حين ظهر الأخير بقميص أسود، وبنطلون جينز.

واكتفت "حجاج"بوضع "إيموشن قلوب"، وتفاعل العديد مع الصورة التي حصدت نحو 10 ألاف تسجيل إعجاب.

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وكان الثنائي، حرصا على التواجد أمس، بمدرجات ستاد القاهرة، خلال المباراة التي جمعت بين مصر وزيمبابوي، في إطار افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وكانا "ريهام" و"حلاوة"، احتفلا منذ شهرين بزواجهما، كأول حفل رسمي عقب تأكيد علاقتهما، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة في "كمبوند بيراميدز هيلز" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، حسبما أكد مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هُن"، وأحياه المطربان رامي عياش ومحمود العسيلي، اللذان ظهرا في عدد من المقاطع مع ريهام حجاج.

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