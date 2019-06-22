بينيلوبي كروز بإطلالة عصريةٍ جريئة في أحدث جلسة تصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدُ الممثلة الإسبانية، بينيلوبي كروز، واحدةً من أبرز نجمات هوليوود، وبالإضافة إلى أعمالها الفنية المتعددة، تتميز بينيلوبي بجاذبيتها وجمالها الفريد من نوعه.

ولذلك، اختارت المجلة العالمية "تاتلر" الممثلة الإسبانية، لتكون نجمة غلافها لعدد آب/أغسطس القادم، وكما هو متوقع، كانت جلسة تصويرٍ مميزة.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النقاب عن بعض صور جلسة التصوير، حيث أشعلت بينيلوبي الأجواء بإطلالةٍ عصريةٍ غايةً في الجاذبية، وظهرت على الغلاف بتوب برتقالي جذّاب، ومكياجٍ عصري وتسريحةٍ أنيقة.

في إحدى الصور، يمكن رؤية بينيلوبي مستلقية على ظهرها، وهي ترتدي فستاناً أسود اللون، ذا تصميم استثنائي من توقيع "فيرساتشي"، ويتميزُ بالفتحات الجريئة، وشقٍ عالٍ يصلُ إلى أعلى الفخذ، ويبلغ سعره 8800 دولار أمريكي.

هذا وتميز التصميم بالدبابيس الذهبية، كما أكملت إطلالتها بمكياج قوي زيّن عينيها، بالإضافة إلى أحمر شفاه نيود وخصلات حرة، وزينت ذراعها أيضًا بسوار باللون الذهبي.

وفي إطلالة أخرى مثيرة، بدت بينيلوبي في غاية الجاذبية والعصرية، حيث ارتدت جاكيتًا من الجلد باللون الأسود، ويبدو أنها ارتدته مع بدي سوت أو مايوه أسود، بالإضافة إلى جوارب طويلة باللون نفسه.

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وهذه المرة، اعتمدت الممثلة الإسبانية تسريحة الشعر المبلل، مع إبقاء المكياج نفسه، الذي ظهرت به في الإطلالة السابقة.

بالإضافة إلى جلسة التصوير المميزة، أقامت "تاتلر" لقاءً مع بينيلوبي، والتي تحدثت فيه بصراحة، وأعربت عن امتنانها بشأن التركيز على قضية عدم المساواة بين الجنسين، ولكنها مع ذلك، كشفت أنها تعتقد أن التركيز الشديد على هذه القضية والحرب المتزايدة ضدها، قد يصبح مبالغًا فيه ويتخذُ منحىً مختلفًا تمامًا.

هذا وظلت بينيلوبي كتومةً، بشأن تفاصيل علاقتها مع زوجها الممثل، خافيير بارديم، وسر نجاح زواجها، واكتفت بقول: "كان قرارًا جيدًا حقًا، بالنسبة إلينا اخترنا ألا نتحدث عن علاقتنا".

وفضلًا عن التمثيل، كشفت الممثلة الإسبانية عن حبها للقراءة، وأنها في خلال السنوات القليلة الماضية، قرأت بشأن الكثير من الأمور، من الطب والتغذية إلى الأبوة وما يتعلق بالأمومة.

كما كشفت أنها تهتم للغاية بالقراءة عن الهرمونات، وقالت: "تحكم الهرمونات العالم، فهناك الكثير من الأمور التي يساء فهمها بشأن جسم المرأة، ويُعد الحديثُ عنها من المحرمات وفي رأيي هذه الأمور تفتقر إلى الكثير من الاحترام".

وأشارت النجمة إلى أنه وحتى يومنا هذا، هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالمرأة والهرمونات، مثل الدورة الشهرية واكتئاب ما بعد الولادة، أو انقطاع الطمث، تُشعر الجميع بالتوتر بمجرد طرحها، وكأن تلك الأمور وصمة عار.

وعلى الصعيد الفني، يجدر بالذكر أن أحدث أعمال بينيلوبي كروز، كان فيلم "ألم ومجد"، والذي شاركت في بطولته، النجم أنطونيو بانديراس، والذي صدر في آذار/مارس من هذا العام.