مودل روز تنشر صورة لها برفقة باريس هيلتون على "إنستغرام"

ظهرت مدونة الأزياء السعودية مودل روز، مع وريثة فنادق هيلتون عارضة الأزياء باريس هيلتون، ونجمة تلفزيون الواقع كريس جينر، وحازت على إعجاب متابعيها بعد هذا الظهور، حيث تنبأ لها العديد منهم الوصول للعالمية بفضل الوقوف إلى جانب تلك الشخصيات البارزة.

ونشرت "روز" عبر موقع "إنستغرام"، عدّة صور لها بإطلالة حمراء، جمعتها بباريس هيلتون وكريس جينر، خلال حفل افتتاح رسمي لتطبيق The Glam App.

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وأرفقت صورها بتعليق قائلةً: "لقد قضيت وقتًا ممتعًا في حفل الإطلاق الرسمي لتطبيق glam، لقد كان شرفًا لي أن ألتقي بمثل هؤلاء المشاهير المذهلين".

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يذكر أن The Glam App، هو تطبيق عالمي يتيح مجتمعًا من مصففي الشعر والمكياج والأظافر، حيث يضم مجموعة من كبار المتخصصين في تلك الأشياء، ويحضره الكثير من النجوم العالميين، والتي كانت آخرهم النجمة باريس هيلتون.

وتتعرّض المودل السعودية روز، من حين لآخر، لهجوم لاذع بسبب ملابسها، آخرها كان عندما ارتدت "جمبسوت" عاري الكتفين، و"هوت شورت" قصيرًا للغاية خلال قضائها إجازة صيفية في أمريكا، ووصل الهجوم إلى حد اتهام البعض لها بتشويه صورة بنات المملكة العربية السعودية.

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