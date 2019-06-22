"ابعتي صورتك وأنتي بتشجعي المنتخب".. دعوة من "القومي للمرأة" لسيدات مصر

دعا المجلس القومي للمرأة، جميع سيدات وفتيات مصر في جميع المحافظات، بإرسال صورهن وصور صديقاتهن وقريباتهن وأطفالهن، اللاتي يقمن بالتقاطها خلال تشجيعهن للمنتخب المصري، وذلك طوال أيام البطولة، التي تعقد في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأوضح المجلس، في دعوته، أنه سينشر تلك الصور، المرسلة إليه، على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، لرسم لوحة جميلة ومتفردة أمام العالم، تبرز روعة وجمال سيدات وفتيات مصر، ومساندتهن لبلدهن ومنتخبهن.

وتقدم المجلس بخالص التهنئة إلى المصريين، على المظهر المشرف والمتحضر الذي ظهروا به، أمس، خلال الافتتاح الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الذي يؤكد روعة وجمال الشعب، وحبهم لوطنهم ومساندتهم الدائمة له في كل المواقف.

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كما دعا المصريين إلى الاستمرار في الظهور بهذه الصورة المشرفة التي نفخر بها أمام أقراننا في أفريقيا وجميع دول العالم، متمنيا النجاح لمنتخب مصر إحراز لقب البطولة.

وأوضح "القومي للمرأة" أن من ترغب من السيدات في مشاركته فرحتها بمنتخب مصر، إرسال الصورة في رسالة خاصة، على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على فيس بوك، والدخول على اللينك التالي: https://www.facebook.com/ncwegyptpage/?ref=bookmarks.

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي بمناسبة الافتتاح الرسمي لكأس الأمم الأفريقية الذي أقيم، أمس، على ستاد القاهرة، وحرصًا من على مشاركة المصريين فرحتهم بالمنتخب والبطولة.

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