أعظم رجل على الإطلاق.. ريهام عبدالغفور توجه رسالة لوالدها في ذكرى ميلاده

احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بذكرى ميلاد والدها الـ77، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" عددًا من الصور التي تجمعها بوالدها.

وأرفقت "ريهام" تعليقًا باللغة الإنجليزية مع الصور قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لأعظم رجل قابلته على الإطلاق .. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي كما يجب أن يكون عليه الرجل.. أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل لها".

Advertisements

ويبدو أن الجمهور لا زال مرتبطا بشخصية "فريدة"، التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، التي ظلت عالقة في الأذهان وتفاعل عدد كبير منهم معها، خلال عرض المسلسل الذي دخل ضمن السباق الرمضاني.

وتشارك ريهام عبد الغفور في مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس وتجسد فيها شخصية الابنة الوسطى للملك لير.

​