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احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بذكرى ميلاد والدها الـ77، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" عددًا من الصور التي تجمعها بوالدها.
وأرفقت "ريهام" تعليقًا باللغة الإنجليزية مع الصور قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لأعظم رجل قابلته على الإطلاق .. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي كما يجب أن يكون عليه الرجل.. أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل لها".
ويبدو أن الجمهور لا زال مرتبطا بشخصية "فريدة"، التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، التي ظلت عالقة في الأذهان وتفاعل عدد كبير منهم معها، خلال عرض المسلسل الذي دخل ضمن السباق الرمضاني.
وتشارك ريهام عبد الغفور في مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس وتجسد فيها شخصية الابنة الوسطى للملك لير.
كانت هذه تفاصيل خبر أعظم رجل على الإطلاق.. ريهام عبدالغفور توجه رسالة لوالدها في ذكرى ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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