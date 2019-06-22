"جنين في المرحاض" يوقف طائرة عن الإقلاع في جنوب أفريقيا

في حادث غريب شهدته جنوب إفريقيا، حينما استعدت إحدى الطائرات التابعة لشركة الطيران المحلية FlySafair، للإقلاع في رحلة صباحية مبكرة من مدينة دربان الساحلية إلى جوهانسبرج، عثر عمال النظافة بالطائرة على جنين في المرحاض.

توقفت الطائرة عن الإقلاع وجرى إنزال جميع الركاب، وفتحت الشرطة تحقيقا حول الواقعة الغريبة، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي بيان لها، قالت شرطة الطيران: "عند الاستعدادات النهائية للسفر والإقلاع، وإدارة نظام النفايات، اكتشف طاقمنا ما يبدو أنه جنين مهجور، وأكدت الشرطة الحادث وقالت إنها ستشرع في التحقيقات، وطُلب من الركاب النزول من الطائرة وأعيد جدولة رحلاتهم".

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ومن جانبه، ذكر كيربي جوردون، المدير التنفيذي لشركة "فلاي سافير": "سوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السلطات في التحقيقات اللازمة ونشكر عملائنا المخلصين على صبرهم بسبب التأخير الناتج عن ذلك".

وقال المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال، العقيد تيمبيكا مبيلي: "يمكننا أن نؤكد العثور على جنين في المرحاض، من قبل موظفي التنظيف داخل طائرة، في المطار الدولي في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة".

ويذكر أن هذه الحادثة تشبة واقعة أخرى حدثت العام الماضي يوم 7 أغسطس، على متن طائرة تابعة لشركة American Airlines، قادمة من تشارلوت بولاية كارولينا إلى مطار لاغوارديا في نيويورك، حيث عثر عمال التنظيف على جنين بشري ميت في المرحاض يتراوح عمره بين 5 و7 أشهر.

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