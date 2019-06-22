فيديو| محمد مهران يحتفل بزواجه من المخرجة مي عبدالحفيظ

نشر الفنان محمد مهران عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أول صورة من حفل زفافه على المخرجة مي عبدالحفيظ، الذي أُقيم أمس الجمعة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وأسرة العروسين والأصدقاء.

وأحيا حفل الزفاف الفنانان مصطفى قمر ومدحت صالح، وأرفق مهران تعليقًا على الصورة قائلًا: "أنا اتجوزت".

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لم تمر علاقة الثنائي على وتيرة واحدة، فقد تخللتها بعض الضغوط والتي كانت أثرت بشكل سلبي على علاقتهما، ما دفعه في 23 مارس من العام الحالي، اقتباس مشهد قام بأدائه خلال دوره في مسلسل "أبو العروسة" بتقديمه على أرض الواقع للاعتذار لحبيبته عما بدر منه ويطلب منها مسامحته، ووصفها بأنها أهم شخص بحياته.

وشارك عدد من نجوم الفن في مقطع الفيديو محاولين تهدئة الوضع والإصلاح بينهم مرديين عبارة: "مهران بيحبك يا مي".

وقال "مهران" خلال مقطع الفيديو: "كنت غلط وبعترف بغلطي وعايز اعتذرلك قدام أى حد يعرفني أو ميعرفنيش، كنت غلطان في حق أهم إنسانة في حياتي كلها".

يذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بجانب النجمة غادة عبد الرازق ومجدي كامل والعديد من نجوم الفن.

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