سيدة تفقد عقلها.. قتل أبنائها الـ3 طعنا في سنوات متفرقة

في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، قتل الابن الثالث لسيدة بريطانية تدعى "ليندا بورك"، ليلقى ذات المصير الذي أنهى حياة أشقائه، خلال سنوات متفرقة.
فبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "ديفيد بيللو" هو ثالث أبناء "ليندا" التي فقدت عقلها بسبب مصرع أبنائها جميعًا.
وكان "ديفيد" الشاب الثلاثيني، تعرض للطعن حتى الموت وذلك في اشتباك وحشي، وقع بالقرب من منزل عائلته في بارنيت، فأصيب بنزيف شديد، فذهبت والدته إليه لتجده جثة وسط دمائه، فجلست بجواره مرددة: "لا ليس ابنا آخر".
وقبل 6 سنوات، كان "ديفيد" نجا من حادث موت تعرض إليه، فكان برفقة شقيقاه التوأمان "جوزيف" و"جوناثان" وكان أعمارهما 19 عامًا، وأصيب "جوزيف" في رأسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
فهذه لم تكن أحزان الأم فقط، فقبل 20 عامًا أيضًا تعرض ابنها الأول "تريفور" للطعن حتى الموت في أحد شوارع لندن أيضًا، على يد خمسة رجال.
وبحسب القس شون سوندرز، أن الأم حزنت كثيرًا بعد وفاة ابنها الأول، لكنها فقدت عقلها بعدما توفى ابنيها الثاني والثالث من بعده.
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