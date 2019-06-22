زيّني إطلالتك الصيفية بـ"التروبان" على طريقة إيلي صعب العصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يلقى "التروبان" رواجًا بين الفتيات، بتصميماته وصيحاته المميزة، ولذا غالبًا ما يتجهُ مصممو الأزياء، لإدارجه ضمن تصميماتهم، وآخرهم المصمم اللبناني، إيلي صعب، الذي قدّم مؤخرًا مجموعته الخاصة برحلات 2020، بلمسةٍ عصريةٍ وسحرية.

واستلهم صعب مجموعته الجديدة، التي احتوت 66 إطلالة، وكانت بعنوان "لقاء الشطآن"، من الشواطئ الفينيقيّة، من بترون اللبنانية وحتى قرطاج التونسية، مرورًا بالممالك، التي تركت إرثًا ثقافيًا غنيًا توارثته الأجيال، على ضفاف البحر المتوسط.

وتراوحت تصاميمه اللافتة؛ ما بين خامات الدانتيل، والغيبور، مع التفتا، مزيّنةً بالأبيض، واعتمد ألوانًا متباينة، كالأحمر الياقوتي، والأخضر الزمردي، والأزرق الملكي، والأصفر الذهبي، بينما أدخل على اللون الأسود الطبعات الملونة.

وتباينت تصاميم صعب، بين الأثواب الصيفية المنعشة، والتنانير، والقفاطين، وسترات "البليزر"، زيّنها بطبعات وردية، مستوحاة من معالم مدينة قرطاجة الهندسية، وجاء التطريز عُنصرًا أساسيًا في التصميمات.

بينما كان "التوربان" العنصر الأبرز في الإكسسوارات؛ إذ نسّقه بشكلٍ مذهل مع النظارات الشمسية الكبيرة، وحملت العارضات حقائب اختلط فيها القصب مع الجلد، نسّقتها مع صنادل تزيّنت بسلاسل ذهبيّة.