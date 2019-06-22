13علامة تؤكد أن شريك حياتك مغرم بكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

المرأة كائن عاطفي يهتم بالتفاصيل ويحتاج دائما للشعور بالحب والاهتمام من شريك الحياة، فإذا كنتِ تفضلين الارتباط برجل رومانسي، وترغبي التأكد من مدي حبه لكِ، تستعرض لكم، الدكتورة أيمان عبد الله، خبيرة الصحة النفسية والإرشاد الأسرى، علامات والمؤشرات تدل أن شريك حياتك مغرم بك.

1-يتقبل عيوبك ومميزاتك كما هي دون انتقاد لاذع، ويتجنب احراجك أمام الأخرين فعلى سبيل المثال لا يقل لكي "أنتِ تختني"، أو "انتِ فاشلة".

2-يتحدث معكِ ويهتم بالأشياء التي تخصك والتي تحظي باهتمامك، حتى أن لم يكن يحبها، ودائما ما يأخذ رأيك في تفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة.

3-يفاجئك بأشياء غير متوقعة، مثل تقديم وردة أو شكولاتة بدون مناسبة محددة، لكن السبب الحقيقي وراء هذا التصرف هو التفكير بك لفترات طويلة، والرغبة في التعبير عن حبه ومشاعره بطريقة غير تقليدية.

4-يَفيِ بجميع وعوده لكِ، ولا يحاول التهرب أو التظاهر بالنسيان، حتى لو عاندتاه الظروف يخبرك بصراحة عما يحدث له من ضغوطات ومشاكل.

5-يعاملك باحترام أمام الاخرين، ويثق في تصرفاتك مع الرجال الآخرين أياً كانوا زملاء العمل، أو أفراد العائلة، أو الجيران.

6-صريح معكِ ولا يخونك أطلاقاً، ولا تلاحظي أي تغيرات غير متوقعة في علاقاتكما.

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7-يشجعك على النجاح في مجالك المهني، ويتباهى بك وسط العائلة والزملاء، ويقدر شخصيتك وقدرتك علي تحمل المسئولية.

8-يجعلك تتطلعي على كل ما هو جديد ومختلف من خلال السفر معه، والتحدث مع الأخرين لتكتسبي خبرات وتصبحي ذات شخصية قوية ومستقلة.

9-لا تشعري وأنت بجانبه إنك مسئولة عن كل شيء أو تفكرين في أمور قد ترهقك ذهنياً.

10-لا يتعامل معك ببخل إذا كانت حالته المادية جيدة، ويبادر دائماً بأغلى وأقيم الهدايا لكِ، ولا ينسي أي مناسبة تخصك أطلاقاٌ أو تخص علاقتكما.

11-إذا حدث مشكلة أو سوء تفاهم، يهتم بإيضاح الأمر، ولا يتركك حزينة لفترات طويلة.

12-الرجل الذي ينتظرك دائما حتى تبادري بالصلح في حال المشاكل والخصام، هو رجل أناني أبتعدِ عنه تماماً، لأنه يشعرك بعدم الثقة في نفسك وأن وجودك مثل عدمه.

13-أن يكون شجاع ويدافع عنك، وإذا حدث شيء يخص كرامتك لا يتهاون في جلب حقوقك من الآخرين.