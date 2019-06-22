تجنبًا للإحراج .. بخطوات بسيطة تخلص من التعرق المفرط

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعاني بعض الأشخاص من التعرق المفرط الذي أصبح ظاهرة مزعجة ومحرجة، إذ بسبب ظهور بقع عرق على الملابس وانبعاث رائحة كريهة.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية حيل بسيطة لتجنب الوقوع في موقف التعرق المحرج أمام الآخرين.

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أنه يمكن تجنب التعرق المفرط خلال الصيف من خلال ارتداء الملابس المناسبة؛ حيث ينبغي ارتداء الملابس المصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن والكتان، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من ألياف اصطناعية كالفسكوز والبوليستر.

ومن المهم أيضا ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة كالأبيض والبيج؛ نظرا لأنها لا تمتص الأشعة فوق البنفسجية إلى حد كبير، بخلاف الألوان الغامقة كالأسود والكحلي الداكن، والتي تمتص الأشعة فوق البنفسجية بشدة، ما يؤدي إلى زيادة سخونة الجسم، ومن ثم زيادة إفرازات العرق.

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ومن ناحية أخرى قدمت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أهمية إتباع النصائح التالية للتخلص من التعرق الذائد:

1-تجنب الأطعمة الحريفة "الحارة"؛ نظرا لأنها تؤدي إلى زيادة سخونة الجسم، ومن ثم زيادة إفرازات العرق.

2-استخدام مضادات التعرق التي تساعد على سد غدد التعرق، ويمكن استشارة الطبيب حول النوع الأفضل لك، أو بطانات الإبط فهي عبارة عن وسادة أو بطانة تلبس أسفل الإبط لمنع العرق من الوصول إلى الملابس.

3-تجنب اختيار الأحذية ذات الألياف الاصطناعية التي تسبب زيادة تعرق القدمين، لذلك ينصح بالمواد الطبيعية وارتداء الجوارب القطنية السميكة والناعمة المصنوعة من الألياف الطبيعية، لامتصاص الرطوبة واستخدام بودرة الأقدام المضادة للفطريات.

4-يفضل الاستحمام مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً وضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية، مع تجنب تناول التوابل والبهارات والبصل ذات الرائحة النفاذة.