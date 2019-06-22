ايلاينر ازرق.... موضة الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - هناك العديد من صيحات المكياج الجديدة والجريئة، ومن بينها تلك التي تتعلّق بالآيلانير. ومن اللافت حضور الايلاينر الدائم الى منصات عروض الأزياء وصفحات انستقرام.

يشكّل هذا اللون هوس النساء من حول العالم، خصوصاً بعدما نشر خبير المكياج العالمي Sir John صورة للعارضة Joan Smalls على الإنستقرام، واضعة آيلاينر ازرق الداكن. هذا اللون لاق كثيراً على لون عينيّ العارضة البنيّتين، ويمكننا أن نؤكّد لكِ أنّه من أكثر الألوان التي تليق بصاحبة هذه العيون. جمال لون هذا المستحضر على عينيّ Joan Smalls دفع العديد من السيّدات إلى تجربة هذا اللون من الآيلاينر، سواء كانت عينيها بنيّتين، زرقاوتين أو خضراوتين...

جون سمالز بالايلاينر الازرق

تألقي بالآيلاينر الأزرق هذا الموسم



تنصحك بأن تكوني أولى متبنيات صيحة الآيلاينر الأزرق شرط أنّ تتّبعي سلسلة من القواعد البسيطة، أبرزها عدم وضع ظلال العيون الملونّة معه، والإكتفاء بالبيج ليكون لون أساس، مع طبقة كثيفة من الماسكارا على الرموش لإظهار جمالية الخطوة السابقة، أما ألوان أحمر الشفاه فتعتمد على طبيعة الإطلالة نفسها، فمع البسيطة يفضّل إستعمال تدرّج فاتح من الزهري، أما إذا كنت من اللواتي يفضلن الألوان قويّة، فيمكنك إعتمادها، مع العلم أنّ البعض قد يرى في هذه الخطوة مبالغة.

طريقة تطبيق ايلاينر ازرق

خطوات تطبيق ماكياج الآيلاينر الأزرق:



• ارسمي خط عريض موازي لخط الرموش العلوي من الزاوية الخارجية للعين إلى الداخل باستخدام الكحل الأسود ومدي الخط للخارج للحصول على آيلاينر القطة، بإمكانِك أيضاً بدء الرسمة من الزاوية الداخلية للعين وإلى الخارج.

• باستخدام قلم الكحل الأسود مرة أخرى قومي بملئ الفراغات وأعيدي الرسم حتى تحصلي على الشكل المثالي المطلوب.

باستخدام الآيلاينر الأزرق قومي بالرسم فوق الآيلاينر الأسود مباشرةً.



• قومي بتوزيع البودرة على البشرة لـ تثبيت الماكياج.

• اختاري لون ملمع شفاه فاتح كاللون البرتفالي اللامع، كي تظل العيون هي النقطة الأساسية في اللوك.

• أضيفي البلاشر المناسب للون ملمع الشفاه.

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