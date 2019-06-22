خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - تتضاعف العناية بـ اظافر القدمين خلال فصل الصيف وانتعال الأحذية المفتوحة. كما أنّ أظافر القدمين تتعرّض للعديد من المشاكل، من جفاف، تكسّر، فطريّات وسواها تحتاج إلى علاج واهتمام من تنظيف، قصّ إلى ترطيب.

وللاعتناء بـ اظافر القدمين هناك طريقة خاصة للمحافظة عليها من خلال هذه الخلطات الطبيعيّة.

علاج حب الشباب

وصفة زيت الأوريجانو

زيت الأوريجانو ويعرف أيضاً بزيت البردقوش، يحتوي على على خصائص مطهّرة ومضادة للجراثيم والطفيليّات، بدوره زيت الزيتون من الزيوت المفيدة للأظافر الهشّة، يمتلك خصائص ترطيب تعمل على إصلاح الأظافر التالفة والمتضررة، يرطّب الأظافر ويحافظ على قوامها وقوّتها.

مكوّناتها:

• ملعقتان كبيرتان من زيت الأوريجانو.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

• كرات من القطن صغيرة الحجم.

• زجاجة صغيرة.





تخلط كميّة الزيتين مع بعضها البعض في الزجاجة النظيفة وترج جيّداً لمدّة دقيقتين. بالمرحلة التالية، يستعان بكرات القطن في دهن الأظافر المصابة بالفطريّات مرّتين يوميّاً.

وصفة زيت الأوريجانو



وصفة البيكنج باودر وعصير اللّيمون

تعمل بفعاليّة كبرى على تبييضها وتخليصها من الاصفرار.

مكوّناتها:

• ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

• ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.



يمزج البيكنج باودر مع عصير الليمون جيّداً، ثمّ تفرك الأظافر بالمزيج لمدة 10 دقائق لتغسل فيما بعد بالماء الدافىء.

ينصح بالمداومة على هذه الوصفة مرّة يوميّاً لنتائج أفضل وأسرع.





- وصفة زيت السمسم والعسل

مكوّنات هذه الوصفة مصدر هامّ للعديد من الفيتامينات والمعادن، يعمل فيها العسل كمضادّ حيوي طبيعيّ يقوّي الأظافر ويعالج هشاشتها.

مكوّناتها:



• ملعقة من العسل.

• ملعقة من السكّر.

• ملعقة من الملح.

• ملعقتان من زيت السمسم.



تمزج جميع المكوّنات ويوزعّ الخليط على الأظافر بواسطة كرة من القطن. يترك لحواليّ 20 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

ينصح باللّجوء لهذه الوصفة يوماً بعد يوم.







زيت السمسم والعسل

وصفة فيتامين E

يفضل تطبيقها بعد الاستحمام للحصول على أظافر رطبة وصحيّة. يعمل فيتامين E على إصلاح الأظافر الجافّة، يقوّيها، كما يضاعف من نموّها.

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مكوّناتها:

• محتوى كبسولتين من فيتامين E.

يفرغ محتوى الكبسولتين، ثمّ يوزّع على الأظافر. ينصح باعتماد هذه الوصفة 3 مرّات أسبوعيّاً.

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