تنعيم الشعر بأفضل المستحضرات... نتائجها فعالة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - التمتع بشعر ناعم ومالس طوال الوقت، يفرض على الفتيات والنساء التعرض الدائم لاستخدام أدوات تصفيف وتمليس الشعر، وهذا الأمر يؤدي الى تضرر الشعر بشكل كبير وتكسرخصلاته وجعلها باهتة وخالية من الحيوية. وخلال الصيف، يصبح الأمر أصعب بسبب حرارة الطقس المرتفعة والرطوبة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي أفضل مستحضرات تنعيم الشعر، التي تشتمل أيضاً على مزايا تجعل الشعر لامعاً ومفعماً بالحيوية والجاذبية.



L’Oreal Paris Studio Line Silk & Gloss Hot Straight Cream

يشتمل منعم الشعر هذا من لوريال باريس على ألياف حريرية خاصة تساعد في الحفاظ على شعر ناعم ومالس ولامع لمدة 48 ساعة. ويتميز ها المنتج أيضاً بأنه سيؤمن حماية خاصة لشعرك من التلف والضرر الذي تسببه العوامل الطبيعية للشعر، لا سيما الحرارة المرتفعة.

LOreal Paris Studio Line Silk & Gloss Hot Straight Cream



Redken Sheer Straight 06

يعد منعم الشعر هذا من ريدكن، كبلسم وهلام عازل للحرارة، والذي سيمنح شعرك اللمعان والنعومة المطلقة، فهو يساعد في تنعيم الشعر المجعد والمنفوش، بفضل البروتينات التي يشتمل عليها، والتي تساعد في تقوية الشعر وتحسين مظهره وجعله ذات ملمس حريري لامع.

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Keratin Complex Infusion

هذا الكريم هو أحد مستحضرات تنعيم الشعر الأكثر فاعلية وقدرة على جعل الشعر مالساً وذات مظهر لامع، كما أنه سهل الاستخدام ويتميز بتركيبته غير الدهنية، وبمجرد استعماله سيمنحك شعراً ناعماً ومستقيماً من دون الحاجة الى مملس الشعر، بسبب احتوائه على الكيراتين الذي يساعد في تنعيم الشعر وحمايته من الأضرار.

Keratin Complex Infusion



Wella Wellastrate Cream Neutralizer with Built-in Conditioner

يحتوي هذا الكريم على زيت الجوجوبا الذي يحمي الشعر من التلف ويجعله ناعماً كالحرير، وهو متوافر بثلاثة أنواع: خفيف وعادي وقوي، وذلك بحسب نوع شعرك ومدى تجعده، بالتالي إذا كان شعرك مجعداً، استخدمي التركيبة القوية. يمنحك كريم Wella هذا شعراً ناعماً كالحرير لمدة شهرين، وهو يتحكم بشكل فعال في الشعر المجعد ليجعله ذات مظهر مالس ومستقيم.

Wella Wellastrate Cream Neutralizer with Built in Conditioner

أهمية كريمات تنعيم الشعر

إذا كنت غالباً ما تستخدمين أدوات تمليس الشعر، فإن استبدالها بكريمات تنعيم الشعر سيوفر على شعرك الكثير من الأذى والضرر الذي تسببه الحرارة المرتفعة الناتجة عن هذه الأدوات. كما تعمل هذه الكريمات على تنعيم الشعر المجعد ومنحه مظهراً مستقيماً ومالساً بشكل طبيعي، فضلاً عن أنها تمنح الشعر اللمعان الطبيعي، وتعزز من صحة مظهره. ورغم أن البعض يزعم بأن كريمات تنعيم الشعر تشتمل على مواد كيماوية، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من أدوات تصفيف الشعر التي يتعرض الشعر لحرارتها بشكل منتظم.

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