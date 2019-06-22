كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - إن كنت ترغبين في قص شعرك، وتريدين الاطلاع على قصات شعر جديدة ومميزة، فإن النجمات يشكلن أبرز مصدر إلهام لك لتستوحي منهن أجمل قصات الشعر وأجددها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أبرز قصات شعر صيف 2019 بأسلوب النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



إيرينا شايك

إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً وترغبين في تغيير اللوك الخاص بك بشكل جذري، اعتمدي قصة البوب الأنيقة والمتساوية الطول عند الكتفين، وذلك على غرار عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، فهذه القصة ستمنحك مظهراً شاباً وطلة مفعمة بالأنوثة.

إيرينا شايك



فانيسا هادجز

لا شك أن قصة البوب تعد أبرز اتجاهات قصات الشعر لعام 2019، لكن اعتمديها بأسلوب مميز ومختلف، وذلك على غرار النجمة فانيسا هادجز، التي اعتمدت قصة البوب القصيرة غير المتساوية الطول، مع الغرة التي تغطي الجبين. إنها قصة عصرية جداً وتحاكي أبرز صيحات الشعر.

فانيسا هادجنز

Emily Ratajkowski

تعد قصة الكاريه أحد أكثر قصات الشعر رواجاً خلال هذا الصيف، لكن إن كنت تتمتعين بشخصية كلاسيكية، بإمكانك اعتماد قصة الكاريه الطويل على طريقة النجمة Emily Ratajkowski، على أن تكون أطول من الأمام وأقصر قليلاً من الخلف.

Emily Ratajkowski

جوليا روبرتس

إن كان شعرك طويلاً وتريدين الحفاظ عليه بأسلوب جديد وعصري، اعتمدي قصة الشعر المتدرج على غرار النجمة جوليا روبرتس، وهكذا تحتفظين بطول شعرك، وفي الوقت نفسه تحصلين على لوك جديد يخرجك من الملل والرتابة.

جوليا روبرتس

Camila Cabello

إن الطريقة المثالية لتغيير اللوك الخاص بك من دون تغيير حاد في قصة شعرك، اعتمدي قصة النجمة كاميلا كابيلو، وهي قصة الشعر المتدرج مع الغرة القصيرة الأمامية المنسدلة على جانبي الوجه. إنها قصة مفعمة بالحيوية والأنوثة.

Camila Cabello



مايلي سايرس

إذا كنت تريدين قصة شعر تعودين بها الى حقبة التسعينات، اعتمدي قصة البيكسي على غرار النجمة مايلي سايرس، فصحيح أنها قصة جريئة، إلا أنها ستمنحك لوكاً شبابياً مميزاً، كما أنها مثالية لفصل الصيف كونها عملية جداً وتبرز جمال ملامحك بطريقة جذابة. ولإضفاء الحيوية على قصة الشعر هذه، اتركي خصل شعرك متطايرة على الجبين بطريقة عفوية.

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مايلي سايرس

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